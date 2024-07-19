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При пожаре в мебельном цеху погиб молодой бизнесмен из Ростова

При пожаре в мебельном цеху погиб молодой бизнесмен из Ростова
В Ростове-на-Дону в результате пожара в мебельном цеху погиб молодой предприниматель. Личность погибшего при пожаре на улице Горсоветской была установлена Donday. Им оказался 25-летний ростовчанин Павел М.

Трагедия произошла 18 июля на улице Горсоветской, 83. Двухэтажное здание со складами горело всю ночь. Только к утру пожарным удалось ликвидировать огонь. В результате крупного пожара пострадали три человека, у которых диагностированы ожоги конечностей. После тушения спасатели обнаружили обгоревшие человеческие останки среди обломков.

Как сообщает источник портала Donday, погибший был начинающим бизнесменом. В апреле 2024 года он зарегистрировал ИП. Его микропредприятие занималось оптовой торговлей автозапчастями. Старший брат Павла является генеральным директором компании, занимающейся оптовой торговлей офисной мебелью. Вероятно, мебель производили именно в этом цеху, и в момент пожара Павел находился там.
Фото: Дондей.
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