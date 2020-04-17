При пожаре в двухэтажном доме в Ростовской области погиб дончанин
В Аксае при пожаре в частном доме погиб местный житель. ЧП случилось 19 апреля примерно в 21:00 в СНТ «Яблочко».
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, пламя охватило 200 квадратных метров в двухэтажном доме. На месте работали шесть единиц техники и 22 пожарника. Огонь потушили в течении часа.
- На месте чрезвычайного происшествия было обнаружено тело погибшего, - добавили в ведомстве. – Личность дончанина устанавливается.