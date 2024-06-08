При пожаре в доме погиб 57-летний ростовчанин

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове мужчина погиб при пожаре в частном доме. Страшное происшествие случилось поздним вечером 7 июня.Дом № 18А на улице Немировича-Данченко загорелся около 23:00. Пламя в считанные минуты охватило несколько комнат. Соседи увидели черные клубы дыма и вызвали спасателей.Когда 18 человек на пяти спецмашинах прибыли на место ЧП, полыхало около 20 квадратных метров жилья. Потушив пламя, пожарные передали медикам 63-летнюю женщину. Ее с признаками отравления дымом госпитализировали.В доме находился еще один человек, которого спасти не успели. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, 57-летний мужчина скончался от отравления угарным газом.