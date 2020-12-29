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При пожаре в дачном доме в Ростовской области погиб человек

При пожаре в дачном доме в Ростовской области погиб человек
В Сальском районе произошел пожар в дачном доме. Происшествие случилось 30 декабря около 19:00 в СНТ «Приток».

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, строение загорелось на улице 5-я Линия. Причина случившегося неизвестна, однако дом в считанные минуты охватило пламя. Соседи сразу вызвали спасателей.

Пожарные пытались ликвидировать возгорание на протяжении примерно получаса. Когда пламя было потушено, в помещении нашли тело мужчины, личность которого пока не установлена.

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