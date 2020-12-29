При пожаре в дачном доме в Ростовской области погиб человек

В Сальском районе произошел пожар в дачном доме. Происшествие случилось 30 декабря около 19:00 в СНТ «Приток».Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, строение загорелось на улице 5-я Линия. Причина случившегося неизвестна, однако дом в считанные минуты охватило пламя. Соседи сразу вызвали спасателей.Пожарные пытались ликвидировать возгорание на протяжении примерно получаса. Когда пламя было потушено, в помещении нашли тело мужчины, личность которого пока не установлена.