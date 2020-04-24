При пожаре в частном доме в Ростовской области погиб пенсионер

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В Октябрьском районе Ростовской области в результате пожара погиб один человек. В слободе Красюковской 27 апреля около 5:30 загорелся частный дом на улице Набережной.Огонь охватил площадь 50 квадратных метров. На тушение ушло примерно полчаса. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили в доме тело погибшего. Им оказался 66-летний мужчина.В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что на месте работали шесть пожарных и две единицы техники. Причина ЧП устанавливаются.