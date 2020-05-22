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При пожаре в частном доме на Дону погиб человек

При пожаре в частном доме на Дону погиб человек
Фото для иллюстрации: kr-gazeta.ru
Один человек стал жертвой пожара в Ростовской области. Несчастный случай произошёл 24 мая в посёлке Каменоломни Октябрьского района. Примерно в 3:30 загорелся частный дом на улице Московской.

Согласно данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 56 квадратных метров. На тушение ушло порядка 20 минут. Справившись с возгоранием, спасатели обнаружили в доме труп. Личность погибшего удалось установить. Им оказался 67-летний мужчина. Причина возгорания пока остаётся неизвестной.

На месте работали семь сотрудников МЧС и две единицы техники.

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