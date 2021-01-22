При пожаре в центре Новочеркасска погиб пожилой мужчина

72-летний пенсионер погиб при пожаре в центре Новочеркасска. Трагедия произошла на улице Комитетской, 168 23 января.Дым повалил из квартиры № 9 около трех часов ночи. Жильцы двухэтажки, проснувшись от запаха гари, вызвали пожарных. Совместными усилиями они пытались достучаться до хозяина квартиры, но он не отзывался. Дверь пришлось взламывать.Оказалось, что пенсионер упал на включенную электрическую плиту и загорелся. Умереть мужчина мог еще до начала пожара. Точную причину его смерти установит экспертиза.