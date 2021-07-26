При пожаре на Центральной ожоги получил 79-летний пенсионер

При пожаре на улице Центральной в Ростове пострадал пожилой мужчина. Пламя охватило трехэтажный дом №30 вечером 27 июля.Как сообщили в региональном МЧС, в больницу с серьезными ожогами доставили 79-летнего пенсионера. Пациенту потребовалась госпитализация.Ликвидировать открытое горение огнеборцы смогли спустя два часа после выезда. Спасатели все еще дежурят на месте происшествия, чтобы полностью избавиться от возможности повторного возгорания.Огонь охватил 250 квадратных метров площади. В тушении задействовали 59 человек и 18 единиц техники.