Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

При пожаре на Центральной ожоги получил 79-летний пенсионер

При пожаре на Центральной ожоги получил 79-летний пенсионер
При пожаре на улице Центральной в Ростове пострадал пожилой мужчина. Пламя охватило трехэтажный дом №30 вечером 27 июля.

Как сообщили в региональном МЧС, в больницу с серьезными ожогами доставили 79-летнего пенсионера. Пациенту потребовалась госпитализация.

Ликвидировать открытое горение огнеборцы смогли спустя два часа после выезда. Спасатели все еще дежурят на месте происшествия, чтобы полностью избавиться от возможности повторного возгорания.

Огонь охватил 250 квадратных метров площади. В тушении задействовали 59 человек и 18 единиц техники.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.