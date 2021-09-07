Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

При пожаре на Баграмяна в Ростове пострадал пенсионер

При пожаре на Баграмяна в Ростове пострадал пенсионер
При пожаре в частном доме в Ворошиловском районе пострадал пенсионер. Возгорание случилось днем 8 сентября на улице Баграмяна.

Строение полыхало на площади 150 квадратных метров. Изначально сообщалось, что в огне никто не пострадал. При этом на следующий день стало известно, что едким дымом надышался 74-летний мужчина. Его госпитализировали.

Как рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области, пожар удалось потушить через 40 минут. В ликвидации принимали участие 12 спасателей и шесть единиц техники.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.