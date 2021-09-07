При пожаре на Баграмяна в Ростове пострадал пенсионер

При пожаре в частном доме в Ворошиловском районе пострадал пенсионер. Возгорание случилось днем 8 сентября на улице Баграмяна.Строение полыхало на площади 150 квадратных метров. Изначально сообщалось, что в огне никто не пострадал. При этом на следующий день стало известно, что едким дымом надышался 74-летний мужчина. Его госпитализировали.Как рассказали в ГУ МЧС по Ростовской области, пожар удалось потушить через 40 минут. В ликвидации принимали участие 12 спасателей и шесть единиц техники.