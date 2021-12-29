При осмотре квартиры на Береговой пострадал молодой полицейский

Фото: rosguard.gov.ru

При осмотре квартиры № 98 на улице Береговой, 19/2 после ЧП получил травмы 27-летний полицейский. Об этом сообщает donday.ru со ссылкой на источник., происшествие случилось утром 7 января. В одном из лифтов многоэтажки обнаружили труп 63-летнего мужчины. Он погиб при взрыве самодельной бомбы.Жильцы вызвали на место правоохранительные органы. Один из полицейских при осмотре квартиры поднял неизвестный предмет, и тот взорвался у него в руках. В результате он получил травму кисти и химический ожог глаз. Пострадавшего доставили в БСМП Ростова.