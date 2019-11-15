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При массовом ДТП в Ростове пострадали два ребёнка

При массовом ДТП в Ростове пострадали два ребёнка
Два ребёнка получили травмы в результате аварии в Ростове-на-Дону. Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 ноября на улице Волкова в районе Северного рынка.

По предварительной информации, около 23:30 «Ниссан Икс-Треил» под управлением 41-летнего мужчины врезался в «Шевроле Спарк». Автомобиль стоял на светофоре, от удара его отбросило на ВАЗ, за рулём которого сидел 20-летний водитель.

- В результате происшествия пострадали четырёхлетний и десятилетний пассажиры «Шевроле», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

С травмами детей доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

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