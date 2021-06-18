При крушении самолета на Кузбассе пострадал экс-президент Федерации парашютного спорта Дона

В Кемеровской области при крушении самолета пострадал экс-президент Федерации парашютного спорта Донского региона Георгий Мирошниченко. Об этом сообщают местные СМИ. Воздушное судно L-410 с 19-ю спортсменами разбилось днем 19 июня на аэродроме Танай. В результате ЧП погибли четверо, еще 11 человек получили травмы и были госпитализированы.По факту случившегося Следком проводит проверку. Все запланированные прыжки с парашютом на аэродроме «Танай» отменили.Воздушное судно L-410 принадлежало Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ).