При крушении мотодельтаплана в горах Адыгеи погиб пилот из Ростова
На фото: Виталий во время одного из полетов в Адыгее.
Во время крушения мотодельтаплана в горах Адыгеи погиб 60-летний пилот из Ростова. Трагедия случилась в станице Даховской Майкопского района 11 июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС республики.
Известно, что Виталий совершал очередной одиночный полет. Точно неизвестно, что произошло на высоте, но в какой-то момент воздушный транспорт загорелся и начал падать. Возможно, причиной стал неисправный двигатель или плохое самочувствие пилота в небе. Управлять дельтапланом очень сложно, а приземление можно сравнить с посадкой самолета. Для этого пилоту нужно приложить массу усилий.
Виталий был настоящим профессионалом с большим опытом. Многие годы он организовывал полеты для туристов.
Фото с места крушения мотодельтаплана.