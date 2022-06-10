При крушении мотодельтаплана в горах Адыгеи погиб пилот из Ростова

Фото: скриншот YouTube (автор: Alex TV 01)/Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Во время крушения мотодельтаплана в горах Адыгеи погиб 60-летний пилот из Ростова. Трагедия случилась в станице Даховской Майкопского района 11 июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС республики.Известно, что Виталий совершал очередной одиночный полет. Точно неизвестно, что произошло на высоте, но в какой-то момент воздушный транспорт загорелся и начал падать. Возможно, причиной стал неисправный двигатель или плохое самочувствие пилота в небе. Управлять дельтапланом очень сложно, а приземление можно сравнить с посадкой самолета. Для этого пилоту нужно приложить массу усилий.Виталий был настоящим профессионалом с большим опытом. Многие годы он организовывал полеты для туристов.