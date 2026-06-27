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При атаке БПЛА на «Самбекские высоты» в Ростовской области пострадали 12 человек

При атаке БПЛА на «Самбекские высоты» в Ростовской области пострадали 12 человек

Днем 27 июня музейный комплекс «Самбекские высоты» под Таганрогом подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях инцидента, который привел к пострадавшим.

По оперативным данным, в результате атаки 12 человек были доставлены в больницу. Из них 10 человек были госпитализированы, двое от госпитализации отказались, получив необходимую медицинскую помощь на месте. Медицинские службы продолжают оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Удар пришелся по главному зданию военно-исторического музея, где находится информационно-выставочный центр. По предварительным данным, экспозиция музея не получила повреждений.

На месте происшествия работают экстренные службы, выясняются обстоятельства произошедшего.
Фото: Donday
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