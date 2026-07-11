При атаке БПЛА на Ростовскую область погиб матрос технического судна

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В результате атаки БПЛА на Ростовскую область погиб один человек – матрос технического судна. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.По словам главы региона, всего над донским регионом было уничтожено около полутора десятков дронов. Атаке подверглись четыре судна различного назначения, находившиеся в Таганрогском заливе.Среди них был и танкер, перевозящий метанол. К счастью, угрозы разлива или течи опасного вещества нет, так как суда получили лишь незначительные повреждения.- Сегодня вновь в Таганрогском заливе суда подверглись атаке БПЛА. Случилось горе – погиб человек, матрос технического судна. Выражаю соболезнование семье и близким погибшего. Пострадавших нет, – заявил Юрий Слюсарь.