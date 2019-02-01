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Предполагаемого убийцу 26-летнего парня разыскивают в Ростовской области

Предполагаемого убийцу 26-летнего парня разыскивают в Ростовской области
В Аксайском районе 33-летний мужчина застрелил молодого человека. Трагедия произошла 1 февраля.

Как сообщает DonDay.ru, 26-летний Сема Х. договорился встретиться со своим знакомым Абраамом Чобоняном, чтобы обсудить личные разногласия.

Мужчина предложил парню покататься на машине и повёз его за пределы Ростова. Рядом с посёлком Возрождённый Абраам остановил автомобиль и стал ругаться с Семой.

Решив, что слов будет мало, он достал оружие и несколько раз выстрелил в молодого человека. Несмотря на ранения, Сема стал убегать от злоумышленника. Абраам взял телефон и набрал номер пострадавшего. Гаджет он оставил дома у друзей, видимо, думая, что скоро вернётся. Преступнику ответил один из друзей парня. Сообщив, где находится, он посоветовал поторопиться. Потом он скрылся.

Тело Семы с четырьмя пулями нашли в поле. Его труп отправили в морг Аксая на экспертизу.

- В отношении Абраама Чобоняна возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Он объявлен в розыск, - добавила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

На вид ему около 30 лет. У него чёрные глаза и волосы, может носить бороду.

Если вы знаете что-то о местонахождении подозреваемого, сообщите по номеру 102.

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