Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Пожилая женщина погибла при пожаре в Волгодонске

Пожилая женщина погибла при пожаре в Волгодонске


В Волгодонске 22 июня произошел пожар в квартире многоэтажного дома на улице Максима Горького. Днем соседи заметили дым, идущий из окна, и вызвали спасателей.

На место прибыли пять единиц техники и десять пожарных, которые оперативно ликвидировали возгорание на площади один квадратный метр. Однако в квартире находилась 87-летняя хозяйка.

Медики скорой помощи пытались реанимировать пенсионерку, но она скончалась от отравления угарным газом. Дознаватели МЧС считают, что причиной трагедии стало короткое замыкание в электропроводке холодильника или удлинителя, который был подключен к сети.
Фото: МЧС Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика