Пожилая женщина погибла при пожаре в Волгодонске

Фото: МЧС Ростовской области

В Волгодонске 22 июня произошел пожар в квартире многоэтажного дома на улице Максима Горького. Днем соседи заметили дым, идущий из окна, и вызвали спасателей.На место прибыли пять единиц техники и десять пожарных, которые оперативно ликвидировали возгорание на площади один квадратный метр. Однако в квартире находилась 87-летняя хозяйка.Медики скорой помощи пытались реанимировать пенсионерку, но она скончалась от отравления угарным газом. Дознаватели МЧС считают, что причиной трагедии стало короткое замыкание в электропроводке холодильника или удлинителя, который был подключен к сети.