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Пожилая ростовчанка на иномарке сбила женщину: пострадавшую госпитализировали

Пожилая ростовчанка на иномарке сбила женщину: пострадавшую госпитализировали
В Ростове 70-летняя пенсионерка сбила женщину-пешехода. ДТП произошло 10 августа примерно в 20:00 на площади Тружеников.

В Сети появились кадры с места происшествия. На пешеходном переходе собралась толпа, рядом стоит машина скорой помощи. Как рассказали очевидцы, пенсионерка на «Дэу Нексии» сбила несколько человек, среди них был и ребенок.



- Взрослые встали, а девочка четырех лет осталась лежать на земле, - сообщил прохожий. - Ребенок находился в сознании, ему оказали помощь.

Однако в отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области информации о малышке не поступало. В ведомстве сообщили, что единственная пострадавшая - 36-летняя женщина. С травмами ее доставили в медучреждение.

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