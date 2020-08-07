Пожилая ростовчанка на иномарке сбила женщину: пострадавшую госпитализировали

В Ростове 70-летняя пенсионерка сбила женщину-пешехода. ДТП произошло 10 августа примерно в 20:00 на площади Тружеников.В Сети появились кадры с места происшествия. На пешеходном переходе собралась толпа, рядом стоит машина скорой помощи. Как рассказали очевидцы, пенсионерка на «Дэу Нексии» сбила несколько человек, среди них был и ребенок.- Взрослые встали, а девочка четырех лет осталась лежать на земле, - сообщил прохожий. - Ребенок находился в сознании, ему оказали помощь.Однако в отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области информации о малышке не поступало. В ведомстве сообщили, что единственная пострадавшая - 36-летняя женщина. С травмами ее доставили в медучреждение.