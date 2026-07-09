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Пожару в Батайске присвоили третий ранг

Пожару в Батайске присвоили третий ранг

Пожару в Батайске Ростовской области присвоили повышенный ранг сложности. Об этом сообщил руководитель тушения Владимир Завер.

Возгорание произошло 9 июля около 11:15 на улице Фермерской. Огонь охватил деревянные поддоны и два складских помещения. Из-за масштабов происшествия пожару присвоили третий ранг сложности.

На месте работали 76 сотрудников МЧС и 26 единиц спецтехники.

По словам Владимира Завера, к 14:20 распространение огня удалось остановить. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Тушение осложняли сильная жара и отсутствие на объекте противопожарного водоснабжения.
Фото: ГУ МЧС по РО
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