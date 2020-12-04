Пожар на рынке «Классик» в Ростове полностью потушили спустя сутки
Торговое помещение, в котором находились сотни павильонов, загорелось ранним утром 6 декабря. Первым загорелся магазин с фейерверками. Взрывы пиротехники гремели на весь город, разрушив часть здания и усилив огонь. Ситуацию усугубил сильный ветер, который разгонял языки пламени.
Постепенно площадь пожара увеличивалась, и за пару часов пламя распространилось на несколько тысяч «квадратов». Владельцы десятков магазинов со слезами на глазах наблюдали, как горит дело всей их жизни. У некоторых из них в здании остались документы и большие суммы, подготовленные для закупки товара. Более того, недавно на рынок завезли новогодний ассортимент.
За пару часов пламя уничтожило не только товар, но и все павильоны - остались лишь голые стены и металлические конструкции. Деревянная обшивка сгорела, стекла выбило ударной волной. Торговцы пытались унести нераспроданное имущество подальше от огня, но их попросили уйти с территории рынка, так как в любой момент мог произойти взрыв газовых баллонов, находящихся в постройке. Соседний товар, оставленный на улице, покрылся слоем пепла и размок под снегом.
Предварительной причиной, по данным ГУ МЧС по Ростовской области, стал аварийный режим работы электропроводки. Однако некоторые торговцы считают иначе. Якобы накануне ЧП у администрации города и руководства рынка возникли споры. Власти донской столицы хотели расширить дорогу вдоль двухэтажного здания, но администрация рынка отказалась избавляться от «помехи». К компромиссу стороны так и не пришли, а 6 декабря «мешающая» постройка неожиданно загорелась.
Ликвидировать горение удалось лишь спустя сутки. С огнем боролись порядка полсотни спасателей. Среди них были и пожарные других районов Ростовской области, прибывшие на помощь. На месте работали около 130 спецмашин.