Пожар, а не взрыв: в Ростове-на-Дону на улице Содружества загорелась квартира

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В многоквартирном доме по адресу: Содружества, 37/1 в Ростове-на-Дону утром 5 августа произошел пожар. Первоначальные сообщения жителей о взрыве газа не нашли подтверждения. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Ростовской области, в квартире произошло возгорание домашних вещей.На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты. К тушению огня были привлечены три единицы техники и 12 специалистов. Благодаря оперативным действиям пламя удалось ликвидировать всего за 10 минут.Важно отметить, что в результате происшествия никто из жильцов не пострадал. В настоящее время проводятся работы по устранению последствий пожара.