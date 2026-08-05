Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Пожар, а не взрыв: в Ростове-на-Дону на улице Содружества загорелась квартира

Пожар, а не взрыв: в Ростове-на-Дону на улице Содружества загорелась квартира
В многоквартирном доме по адресу: Содружества, 37/1 в Ростове-на-Дону утром 5 августа произошел пожар. Первоначальные сообщения жителей о взрыве газа не нашли подтверждения. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Ростовской области, в квартире произошло возгорание домашних вещей.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты. К тушению огня были привлечены три единицы техники и 12 специалистов. Благодаря оперативным действиям пламя удалось ликвидировать всего за 10 минут.

Важно отметить, что в результате происшествия никто из жильцов не пострадал. В настоящее время проводятся работы по устранению последствий пожара.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика