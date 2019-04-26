Появилось описание предполагаемого убийцы, застрелившего дальнобойщика в Ростовской области



Появилось описание подозреваемого в убийстве дальнобойщика на трассе в Ростовской области. Сейчас предполагаемого преступника разыскивают в Шахтах и окрестностях.



По предварительным данным, водитель грузовика «ДАФ» остановился на дороге, чтобы устранить поломку автомобиля. Когда он вышел из кабины, к нему приблизился мужчина и выстрелил несколько раз. Расправившись с водителем, неизвестный скрылся. Потерпевший скончался на месте от полученных ранений. Вскоре стало известно, что на месте убийства нашли шесть гильз. Что послужило причиной для совершения преступления, пока остаётся неизвестным.



Как сообщает DonDay Шахты, возраст стрелка - примерно 19-23 года. Его рост - 177-180 сантиметров, телосложение среднее. В ориентировке сказано, что у разыскиваемого темные глаза и волосы. Он говорит с кавказским акцентом.



Был одет в чёрные узкие джинсы, чёрную майку с зелёной надписью и тёмные туфли на шнуровке. В руках держал сенсорный телефон.



По версии следствия, преступник может скрываться в Шахтах или посёлке Каменоломни.