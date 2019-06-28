Появились подробности ДТП с погибшим в Ростовской области



Стали известны подробности аварии с двумя «ГАЗелями», произошедшей в Ростовской области. ДТП случилось 1 июля около 9 часов в Каменском районе.



Один из автомобилей перевозил сотрудников Каменского автодора. В кузове находились рабочие с оборудованием для дорожных работ. Вторая машина является частной. «ГАЗели» столкнулись на 904-м километре трассы М-4 «Дон». В результате ДТП погиб 37-летний пассажир грузовика автодора.



- Травмы получили водитель и два пассажира этой же машины, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Пострадавших доставили в больницу.

