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Появились подробности ДТП с погибшим в Ростовской области

Появились подробности ДТП с погибшим в Ростовской области
Стали известны подробности аварии с двумя «ГАЗелями», произошедшей в Ростовской области. ДТП случилось 1 июля около 9 часов в Каменском районе.

Один из автомобилей перевозил сотрудников Каменского автодора. В кузове находились рабочие с оборудованием для дорожных работ. Вторая машина является частной. «ГАЗели» столкнулись на 904-м километре трассы М-4 «Дон». В результате ДТП погиб 37-летний пассажир грузовика автодора.

- Травмы получили водитель и два пассажира этой же машины, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Пострадавших доставили в больницу.
Появились подробности ДТП с погибшим в Ростовской области

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