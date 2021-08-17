Потерявшая двух дочек жительница Каменского района стала фигуранткой уголовного дела
В Ростовской области продолжается разбирательство по делу о смерти двух девочек в салоне легковой машины. В начале июля сестрички играли в автомобиле и задохнулись от нехватки кислорода.
За два месяца разбирательств дело было переквалифицировано. По данным портала DonDay.ru, предполагаемой виновницей смерти детей стала их мать. В отношении горем убитой женщины заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Если вину матери докажут в суде, ей грозит до четырех лет лишения свободы.
Напомним, трагедия произошла 3 июля в поселке Глубоком. Мама ненадолго отвлеклась, и две девочки забрались поиграть в машину. В раскаленном на солнце авто малышкам стало плохо, но выбраться самостоятельно они не смогли. Мать спохватилась слишком поздно. Она и подумать не могла, что девочки могли забраться в машину. Трупы сестричек нашли правоохранители. Медики констатировали, что малышки задохнулись от жары.