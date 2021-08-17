Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Потерявшая двух дочек жительница Каменского района стала фигуранткой уголовного дела

Потерявшая двух дочек жительница Каменского района стала фигуранткой уголовного дела
В Ростовской области продолжается разбирательство по делу о смерти двух девочек в салоне легковой машины. В начале июля сестрички играли в автомобиле и задохнулись от нехватки кислорода.

За два месяца разбирательств дело было переквалифицировано. По данным портала DonDay.ru, предполагаемой виновницей смерти детей стала их мать. В отношении горем убитой женщины заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Если вину матери докажут в суде, ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла 3 июля в поселке Глубоком. Мама ненадолго отвлеклась, и две девочки забрались поиграть в машину. В раскаленном на солнце авто малышкам стало плохо, но выбраться самостоятельно они не смогли. Мать спохватилась слишком поздно. Она и подумать не могла, что девочки могли забраться в машину. Трупы сестричек нашли правоохранители. Медики констатировали, что малышки задохнулись от жары.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.