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Пострадавшую при атаке БПЛА в Каменске женщину перевезли в клинику Ростова

Пострадавшую при атаке БПЛА в Каменске женщину перевезли в клинику Ростова
В Ростовской области работницу железной дороги, пострадавшую в результате атаки беспилотного летательного аппарата, транспортировали в медицинское учреждение в Ростове-на-Дону. Об этом информирует пресс-служба компании "РЖД".

После падения обломков БПЛА в Каменском районе в ночь на 19 июля травмы получила дежурная по станции Лихой. По информации DonDay, 65-летняя Ирина Ч. получила ранение осколками и была доставлена в больницу. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Было принято решение перевезти ее из больнице Каменска в клинику Ростова-на-Дону.

Жизни женщины ничего не угрожает, она находится под наблюдением специалистов.
Фото: DonDay
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