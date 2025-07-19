Пострадавшую при атаке БПЛА в Каменске женщину перевезли в клинику Ростова

Фото: DonDay

В Ростовской области работницу железной дороги, пострадавшую в результате атаки беспилотного летательного аппарата, транспортировали в медицинское учреждение в Ростове-на-Дону. Об этом информирует пресс-служба компании "РЖД".После падения обломков БПЛА в Каменском районе в ночь на 19 июля травмы получила дежурная по станции Лихой. По информации DonDay, 65-летняя Ирина Ч. получила ранение осколками и была доставлена в больницу. Ее состояние оценивается как средней тяжести.Было принято решение перевезти ее из больнице Каменска в клинику Ростова-на-Дону.Жизни женщины ничего не угрожает, она находится под наблюдением специалистов.