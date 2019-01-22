Пострадавший во время аварии в Ростове маленький мальчик попал в реанимацию



В реанимацию попал 10-летний Андрей М., пострадавший в ДТП в Ростове. Женщина за рулём «Форда Фокуса» сбила его утром 23 января, когда он выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Ребёнок находится в тяжелейшем состоянии.



Издание DonDay.ru сообщает, что автомобиль протащил Андрея несколько метров. Он цеплялся руками за бампер, чтобы не оказаться под машиной. Силы быстро его покинули, и мальчик съехал под колёса авто.



Когда на место ДТП прибыли спасатели, им пришлось поднимать машину домкратом, чтобы вытащить несчастного.



С различными травмами, в том числе черепно-мозговой и переломом грудной клетки, он был доставлен в отделение реанимации. Там врачи диагностировали у него перелом позвоночника в двух местах. Ему сразу провели операцию.



Мама пострадавшего рассказала, что он сейчас в сознании, но в очень тяжелом состоянии. Первый вопрос, который задал Андрюша, когда немного пришёл в себя: «Я смогу встать на коньки?».



Уже шесть лет он профессионально занимается хоккеем. Мать с гордостью сообщила, что сейчас он официальный нападающий ХК «Ростов» среди юниоров. Он настроен всю жизнь посвятить этому виду спорта. Из-за несчастного случая он не смог отправиться на выездной турнир в Ставропольский край.



Медики с уверенностью сказали, что мальчишка будет жить. Но тяжело сказать, когда он сможет ходить, и уж тем более кататься по льду.



Когда маленькому спортсмену станет лучше, его переведут в обычную больничную палату. Однако впереди ещё долгое лечение и реабилитация.



Всех, кто может и хочет помочь ему быстрее поправиться, просят прислать материальную помощь на карту Сбербанка 5469 5200 2893 8801 (оформлена на имя Инны Викторовны С.).