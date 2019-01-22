Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пострадавший во время аварии в Ростове маленький мальчик попал в реанимацию

Пострадавший во время аварии в Ростове маленький мальчик попал в реанимацию
В реанимацию попал 10-летний Андрей М., пострадавший в ДТП в Ростове. Женщина за рулём «Форда Фокуса» сбила его утром 23 января, когда он выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Ребёнок находится в тяжелейшем состоянии.

Издание DonDay.ru сообщает, что автомобиль протащил Андрея несколько метров. Он цеплялся руками за бампер, чтобы не оказаться под машиной. Силы быстро его покинули, и мальчик съехал под колёса авто.

Когда на место ДТП прибыли спасатели, им пришлось поднимать машину домкратом, чтобы вытащить несчастного.

С различными травмами, в том числе черепно-мозговой и переломом грудной клетки, он был доставлен в отделение реанимации. Там врачи диагностировали у него перелом позвоночника в двух местах. Ему сразу провели операцию.

Мама пострадавшего рассказала, что он сейчас в сознании, но в очень тяжелом состоянии. Первый вопрос, который задал Андрюша, когда немного пришёл в себя: «Я смогу встать на коньки?».

Уже шесть лет он профессионально занимается хоккеем. Мать с гордостью сообщила, что сейчас он официальный нападающий ХК «Ростов» среди юниоров. Он настроен всю жизнь посвятить этому виду спорта. Из-за несчастного случая он не смог отправиться на выездной турнир в Ставропольский край.

Медики с уверенностью сказали, что мальчишка будет жить. Но тяжело сказать, когда он сможет ходить, и уж тем более кататься по льду.

Когда маленькому спортсмену станет лучше, его переведут в обычную больничную палату. Однако впереди ещё долгое лечение и реабилитация.

Всех, кто может и хочет помочь ему быстрее поправиться, просят прислать материальную помощь на карту Сбербанка 5469 5200 2893 8801 (оформлена на имя Инны Викторовны С.).

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.