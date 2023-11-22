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Пострадавшего в шахтинском ДТП ребенка перевели в нейрохирургию в Ростов

Пострадавшего в шахтинском ДТП ребенка перевели в нейрохирургию в Ростов
Ребенка, пострадавшего в ДТП в Шахтах, перевели в ростовскую больницу. Информацию Donday-Шахты рассказали близкие к семье пострадавшего. Состояние 11-летнего мальчика оценивается как тяжелое.

Жуткая авария случилась 20 ноября на улице Советской в районе Грушевского моста. 31-летний водитель «Хендай» не справился с управлением и вылетел на «встречку». Там он на полном ходу столкнулся с «Ладой Калиной» под управлением 41-летнего водителя. В результате аварии пострадали двухлетний и 11-летний мальчики.

В настоящее время 11-летний ребенок находится в отделении нейрохирургии в Ростове. Мальчика ввели в медикаментозную кому. Врачи решают вопрос о проведении оперативного вмешательства.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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