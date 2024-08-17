Пострадавшего ростовчанина эвакуировали на вертолете с горы Казбек
Пострадавшего ростовчанина эвакуировали на вертолете с горы Казбек.
Происшествие произошло 17 августа. В экстренную службу поступил тревожный сигнал. Во время альпинистского похода в горах Северной Осетии один из участников получил травму. 35-летний житель Ростова сильно повредил ногу и не мог двигаться самостоятельно.
На место прибыли спасатели.
- Пострадавшего подняли на борт вертолета Ми-8 с помощью лебедки, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. - В районе села Гизель альпиниста передали медикам.