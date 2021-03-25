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Пострадала хозяйка: в Ростовской области сгорел частный дом

Пострадала хозяйка: в Ростовской области сгорел частный дом
В Ростовской области в частном доме произошёл пожар. Происшествие случилось днем 26 марта в Белокалитвинском районе, в хуторе Голубинка.

Дом на улице Центральной загорелся, когда его 47-летняя хозяйка была дома. Она позвонила пожарным и впопыхах стала выносить из горящей постройки ценные вещи.

Когда на место прибыли спасатели, в огне было несколько комнат. Хозяйка и сама не заметила, как сильно обожглась, спасая свое имущество.

Как сообщили в МЧС по Ростовской области, женщине понадобилась помощь врачей. Пока спасатели тушили ее дом, пострадавшую с ожогами доставили в больницу.

Теперь женщине предстоит долгое лечение и восстановление своего жилища.

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