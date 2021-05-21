Последствия крупного пожара на складе бутилированной воды в Ростове
В Ростове на улице Вавилова, 75А произошел крупный пожар на складе бутилированной воды «Аквамаркет». ЧП случилось рано утром 25 мая.
Огонь за считанные минуты распространился по всему зданию. Пламя охватило площадь более тысячи квадратных метров. Ветер разносил едкий дым от жженого пластика на десятки километров. Пожару был присвоен наивысший для города ранг - четвертый. На месте работали более сотни спасателей. Из-за сложного возгорания здание тушили с подъемника. Пожарные шланги были размотаны по всей территории склада.
Через несколько часов огнеборцы ликвидировали пламя. Затем здание длительное время проливали, чтобы избежать повторного возгорания. Несколько спасателей тушили догорающий фасад, другая группа осматривала территорию и проверяла завалы.
В результате ЧП на складе обвалился потолок. Осколки стекла разбросаны по всему помещению - их выбило практически сразу. Повсюду валяются расплавленные пластиковые бутылки. Металлические конструкции настолько сильно обгорели и покосились, что едва держатся. От склада остались только бетонные стены и несколько телег с бутилированной водой, которые удалось вытащить в начале пожара.
К счастью, ЧП обошлось без жертв. Вот только владелец склада потерпел многомиллионные убытки. Известно, что директором компании «Аквамаркет» является Евгений Сенкевич. Предприятие работает уже более 10 лет.
Причина возгорания станет известна позже.