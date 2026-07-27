Фото: Дондей

После воздушной атаки в Ростове повреждены остекление жилых домов и соцучреждения. Подробнее о происшествии рассказал губернатор Юрий Слюсарь.Минувшей ночью донскую столицу атаковали БПЛА. В результате ЧП в городе произошло несколько возгораний на территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений. Загорелись автомобили поблизости с домами. Почти все пожары ликвидированы.Разрушено остекление в нескольких частных домах, а также на верхних этажах многоэтажного дома и в социальном учреждении.Погибло два человека, пять жителей ранены, среди них есть несовершеннолетний.Экстренные службы находятся на месте происшествия.