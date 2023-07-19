После публикации власти Ростова пообещали навести порядок на детской площадке на Оганова

Фото: Благоустройство города.

После публикации об удручающем состоянии детской площадки на Оганова власти Ростова пообещали навести там порядок. В конце июня родители пожаловались на сломанные конструкции и разрушенную плитку.По словам местных жителей, состояние детской площадки на Оганова критическое. Многие конструкции сломаны, на плиточном покрытии образовались дыры, фонари не работают, а деревья требуют опила.После публикации на жалобу отреагировали власти. Как сообщили в управлении ЖКХ Октябрьского района, на площадке наведут порядок до 30 сентября. А пока все лето детям придется подвергать свои жизни и здоровье опасности и ждать, чтобы власти снизошли до них.