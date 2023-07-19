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После публикации власти Ростова пообещали навести порядок на детской площадке на Оганова

После публикации власти Ростова пообещали навести порядок на детской площадке на Оганова
После публикации об удручающем состоянии детской площадки на Оганова власти Ростова пообещали навести там порядок. В конце июня родители пожаловались на сломанные конструкции и разрушенную плитку.

По словам местных жителей, состояние детской площадки на Оганова критическое. Многие конструкции сломаны, на плиточном покрытии образовались дыры, фонари не работают, а деревья требуют опила.

После публикации на жалобу отреагировали власти. Как сообщили в управлении ЖКХ Октябрьского района, на площадке наведут порядок до 30 сентября. А пока все лето детям придется подвергать свои жизни и здоровье опасности и ждать, чтобы власти снизошли до них.
Фото: Благоустройство города.
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