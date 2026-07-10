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После атаки БПЛА в зоне режима ЧС в Таганроге перекрыли движение

После атаки БПЛА в зоне режима ЧС в Таганроге перекрыли движение
После атаки БПЛА в зоне режима ЧС в Таганроге перекрыли движение. Глава города Светлана Камбулова уточнила адреса.

Ограничения действуют по переулкам 1-му Крепостному, Комсомольскому, улицам Шевченко, Лесная Биржа и Портовой. На месте работают специалисты.

Напомним, что минувшей ночью дроны атаковали приморский город. В результате атаки есть разрушения на земле. Ввели локальный режим ЧС. Из опасной зоны эвакуировали людей.

На месте работают специалисты.
Фото: Дондей
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