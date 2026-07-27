После атаки БПЛА в трех районах Ростова ввели локальный режим ЧС

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В Ростове-на-Дону локальный режим чрезвычайной ситуации ввели в Железнодорожном, Ленинском и Пролетарском районах. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Во время ночной атаки БПЛА разрушения были зафиксированы в нескольких частях города. В результате падения обломков повреждения получили три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, социальное учреждение, пять автомобилей, кафе и складские помещения. Кроме того, погибли два человека, еще восемь получили травмы.Решение о введении локального режима ЧС приняли на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В пострадавших районах создадут оперативные штабы и комиссии, которые займутся оценкой ущерба. Специалисты проведут обходы жилых домов, чтобы зафиксировать повреждения, после чего начнется оформление выплат пострадавшим. Коммунальным службам поручено восстановить подачу коммунальных ресурсов и организовать уборку территорий.