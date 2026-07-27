Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

После атаки БПЛА в трех районах Ростова ввели локальный режим ЧС

После атаки БПЛА в трех районах Ростова ввели локальный режим ЧС
В Ростове-на-Дону локальный режим чрезвычайной ситуации ввели в Железнодорожном, Ленинском и Пролетарском районах. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Во время ночной атаки БПЛА разрушения были зафиксированы в нескольких частях города. В результате падения обломков повреждения получили три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, социальное учреждение, пять автомобилей, кафе и складские помещения. Кроме того, погибли два человека, еще восемь получили травмы.

Решение о введении локального режима ЧС приняли на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В пострадавших районах создадут оперативные штабы и комиссии, которые займутся оценкой ущерба. Специалисты проведут обходы жилых домов, чтобы зафиксировать повреждения, после чего начнется оформление выплат пострадавшим. Коммунальным службам поручено восстановить подачу коммунальных ресурсов и организовать уборку территорий.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика