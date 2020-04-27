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Поперхнулся конфетой: на Дону ребёнок едва не задохнулся из-за сладостей

Поперхнулся конфетой: на Дону ребёнок едва не задохнулся из-за сладостей
В Новочеркасске Ростовской области ребёнок чуть не задохнулся. Пятилетнего пациента доставили в больницу 27 апреля.

Случай произошёл, когда мальчик кушал. Как сообщает DonDay Новочеркасск, он взял в рот небольшую конфету, и она случайно проскочила в гортань. Сладость застряла у него в горле, и малышу стало тяжело дышать.

Родители отвезли его в больницу скорой помощи, где медики извлекли инородный предмет. Госпитализация пациенту не понадобилась. Его отпустили домой.

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