Поперхнулся конфетой: на Дону ребёнок едва не задохнулся из-за сладостей
В Новочеркасске Ростовской области ребёнок чуть не задохнулся. Пятилетнего пациента доставили в больницу 27 апреля.
Случай произошёл, когда мальчик кушал. Как сообщает DonDay Новочеркасск, он взял в рот небольшую конфету, и она случайно проскочила в гортань. Сладость застряла у него в горле, и малышу стало тяжело дышать.
Родители отвезли его в больницу скорой помощи, где медики извлекли инородный предмет. Госпитализация пациенту не понадобилась. Его отпустили домой.