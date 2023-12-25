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Попавшая под колеса легковушки в Шахтах женщина умерла в больнице

Попавшая под колеса легковушки в Шахтах женщина умерла в больнице
Попавшая под колеса легкового автомобиля в Шахтах 59-летняя женщина умерла в больнице. О трагедии 25 декабря сообщило издание КВУ.

ДТП произошло утром 23 декабря на улице Маяковского. Местная жительниц переходила дорогу по пешеходному переходу в районе дома № 175. В этот момент по дороге ехала легковушка «ЗАЗ Шанс», которой управляла 36-летней женщины. Автомобилистка не затормозила вовремя и сбила пешехода.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи больше суток боролись за ее жизнь, но они не смогли спасти женщину.

Вероятнее, в отношении водителя будет возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Фото с места ДТП предоставлено сотрудниками УГИБДД по Ростовской области.
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