Попавшая под колеса легковушки в Шахтах женщина умерла в больнице

Фото с места ДТП предоставлено сотрудниками УГИБДД по Ростовской области.

Попавшая под колеса легкового автомобиля в Шахтах 59-летняя женщина умерла в больнице. О трагедии 25 декабря сообщило издание КВУ.ДТП произошло утром 23 декабря на улице Маяковского. Местная жительниц переходила дорогу по пешеходному переходу в районе дома № 175. В этот момент по дороге ехала легковушка «ЗАЗ Шанс», которой управляла 36-летней женщины. Автомобилистка не затормозила вовремя и сбила пешехода.Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи больше суток боролись за ее жизнь, но они не смогли спасти женщину.Вероятнее, в отношении водителя будет возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».