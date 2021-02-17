Половина посёлка Щепкин осталась без света и тепла в морозы

Порядка 30 домов в посёлке Щепкин Аксайского района остались без света и тепла в минусовую температуру. Видео и сообщения об отключении электричества появились в социальных сетях. Также информацию подтвердила администрация Аксайского района 19 февраля.Непонятные взрывы и пожар начались в местной подстанции вечером 18 февраля. Перепуганные жители выбежали на улицу и увидели, что горит электрическая проводка.Как оказалось, свет и тепло пропали только на частной территории посёлка.Более 30 домов обесточили на улицах Небесная, Семейная, Гармоничная, Солнечная и Благодатная. По словам местных жителей, в Щепкине из источников жизнеобеспечения было только электричество. К их владениям службы не проводили ни газ, ни воду.Температура в остывших комнатах едва достигает до +10 градусов. Люди укутываются в одеяла и надевают несколько слоёв одежды, чтобы хоть как-то согреться в холодных стенах.Со слов авторов публикаций, проблемы с электричеством у них были всегда: перебои, отключения, скачки в напряжении. Из-за этого начала портиться бытовая техника. Образения к хозяину земель Павлу Баранову не принесли никаких результатов. Чинить повреждения в проводке он отказывается.К сожалению, кроме собственника помочь местным жителям никто не может. А обслуживать её или передавать подстанцию городской организации мужчина не намерен.