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Полям в Ростовской области угрожает засуха

Полям в Ростовской области угрожает засуха

Полям подсолнечника в Ростовской области угрожает засуха.

Данные, полученные с метеостанций в Белой Калитве и поселке Гигант, подтверждают критическое снижение уровня влаги. Ситуация наглядно прослеживается и на полях ООО «Балабинское» в Семикаракорском районе. Проведенные обследования зафиксировали почвенную засуху.

Синоптики предупреждают, что засуха в этом районе продержится как минимум до 26 июля. Аграрии должны контролировать ситуацию и необходимость принимать меры по минимизации возможных потерь урожая.

Напомним, что в начале июля 2026 года специалисты также отмечали опасную ситуацию на полях под озимой пшеницей и подсолнечником на ряде предприятий в Усть‑Донецком, Семикаракорском, Октябрьском, Багаевском, Тацинском районах. Тогда Donday уже сообщал, что даже короткая засуха ведет к снижению урожайности и качеству продукции, а сухая почва осложняет и сами полевые работы. Так, технике труднее выполнять обработку, а еще возрастает риск выдувания посевов.

В случае с масштабной засухой регион должен вводить режим чрезвычайной ситуации. Например, власти уже заявляли, что под меры режима ЧС попадали поля в северных районах Ростовской области.

К сожалению, почвенная засуха становится уже привычной ситуацией для донского региона. Высокие температуры и отсутствие дождей являются двумя главными причинами, из-за которых страдает урожай. В 2025 году нехватка влаги затронула 22 района области — от Веселовского до Песчанокопского, включая Багаевский, Семикаракорский, Тацинский и другие.

Прогнозы синоптиков остаются неутешительными. В Ростовской области ожидается аномально жаркое лето с возможными температурными рекордами. Июль может стать самым знойным за последние несколько десятилетий. Помимо этого, синоптики предсказывают значительное сокращение количества дождей.
Фото: Дондей.
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