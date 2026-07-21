Полям в Ростовской области угрожает засуха

Фото: Дондей.

Полям подсолнечника в Ростовской области угрожает засуха.Данные, полученные с метеостанций в Белой Калитве и поселке Гигант, подтверждают критическое снижение уровня влаги. Ситуация наглядно прослеживается и на полях ООО «Балабинское» в Семикаракорском районе. Проведенные обследования зафиксировали почвенную засуху.Синоптики предупреждают, что засуха в этом районе продержится как минимум до 26 июля. Аграрии должны контролировать ситуацию и необходимость принимать меры по минимизации возможных потерь урожая.Напомним, что в начале июля 2026 года специалисты также отмечали опасную ситуацию на полях под озимой пшеницей и подсолнечником на ряде предприятий в Усть‑Донецком, Семикаракорском, Октябрьском, Багаевском, Тацинском районах. Тогда Donday уже сообщал, что даже короткая засуха ведет к снижению урожайности и качеству продукции, а сухая почва осложняет и сами полевые работы. Так, технике труднее выполнять обработку, а еще возрастает риск выдувания посевов.В случае с масштабной засухой регион должен вводить режим чрезвычайной ситуации. Например, власти уже заявляли, что под меры режима ЧС попадали поля в северных районах Ростовской области.К сожалению, почвенная засуха становится уже привычной ситуацией для донского региона. Высокие температуры и отсутствие дождей являются двумя главными причинами, из-за которых страдает урожай. В 2025 году нехватка влаги затронула 22 района области — от Веселовского до Песчанокопского, включая Багаевский, Семикаракорский, Тацинский и другие.Прогнозы синоптиков остаются неутешительными. В Ростовской области ожидается аномально жаркое лето с возможными температурными рекордами. Июль может стать самым знойным за последние несколько десятилетий. Помимо этого, синоптики предсказывают значительное сокращение количества дождей.