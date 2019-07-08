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Полицейский УАЗ столкнулся с грузовиком в Ростовской области: пострадали трое

Полицейский УАЗ столкнулся с грузовиком в Ростовской области: пострадали трое
Три человека получили травмы при столкновении грузовика и полицейского авто в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Зернограде около 10 часов 9 июля.

По предварительным данным, 36-летний водитель ГАЗа, двигаясь по улице Краснопольской, не уступил дорогу полицейскому УАЗу. В результате машины столкнулись. Удар оказался довольно сильным, и служебный «бусик» оказался сильно смят.

- Травмы получили три человека, которые находились в автомобиле УАЗ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

На место происшествия прибыла машина скорой помощи. Медики доставили пострадавших в больницу.

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