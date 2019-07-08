Полицейский УАЗ столкнулся с грузовиком в Ростовской области: пострадали трое



Три человека получили травмы при столкновении грузовика и полицейского авто в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Зернограде около 10 часов 9 июля.



По предварительным данным, 36-летний водитель ГАЗа, двигаясь по улице Краснопольской, не уступил дорогу полицейскому УАЗу. В результате машины столкнулись. Удар оказался довольно сильным, и служебный «бусик» оказался сильно смят.



- Травмы получили три человека, которые находились в автомобиле УАЗ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



На место происшествия прибыла машина скорой помощи. Медики доставили пострадавших в больницу.