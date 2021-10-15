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Полицейский пострадал в массовом ДТП в Ростове

Полицейский пострадал в массовом ДТП в Ростове
В Ростове в результате аварии пострадал сотрудник полиции. ДТП произошло 17 октября в районе дома № 247 на проспекте Шолохова.

Правоохранитель на служебной машине припарковался у обочины, когда мимо проезжала «ГАЗель», которая буксировала другую «ГАЗель». При попытке объехать припаркованный автомобиль ДПС буксируемая машина зацепила стоящую у края проезжей части машину патрульной службы.

От удара машина ДПС отлетела на припаркованный впереди «МАЗ-642208028» с полуприцепом. Обе машины были повреждены, травмы получил и полицейский. С травмами пострадавшего правоохранителя доставили в больницу.
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