Полицейские задержали подозреваемого в тройном убийстве в Таганроге

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Полицейские задержали в Ростове подозреваемого в тройном убийстве. ЧП случилось в Таганроге 9 июля.На улице 1-й Котельной правоохранители обнаружили три тела: двух женщин и мужчину с признаками насильственной смерти. Возбудили дело по статье «Убийство двух или более лиц» и объявили подозреваемого в розыск. Им оказался бывший полицейский - 44-летний Евгений Утесов.Тот скрылся вместе с отцом Леонидом Утесовым на авто. Меньше чем через сутки Евгения Утесова задержали. Его нашли в Ростове-на-Дону в Пролетарском районе. Сразу отвезли на допрос.Поиски его отца продолжаются.