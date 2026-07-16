DonDay

Поле пшеницы загорелось из-за атаки БПЛА в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.По словам главы области, БПЛА был уничтожен над территорией Аксайского района. К сожалению, падение его обломков привело к возгоранию сельскохозяйственных угодий.- Сегодня днем в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Аксайском районе, — уточнил губернатор. — К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы на поле. Пострадавших нет.На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Были проведены работы по опашке и проливу горящего участка. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.