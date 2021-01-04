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Появились подробности ДТП с пострадавшими в Каменском районе

Появились подробности ДТП с пострадавшими в Каменском районе
Появились подробности ДТП в Каменском районе. Происшествие случилось вечером 9 января в хуторе Красновка. Обстоятельства аварии прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

18-летний парень за рулем ИЖ 2126-030 не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. От удара отечественное авто отбросило на магазин и забор частного дома.

- В результате аварии автомобилист и его 17-летний пассажир получили травмы, - добавили в ведомстве. - Их госпитализировали.

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