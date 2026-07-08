Появились подробности ДТП на кольце ЦГБ в Ростове

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На кольце ЦГБ в Ростове-на-Дону произошло ДТП, из-за которого образовалась пробка протяженностью около 3 километров.Авария случилась примерно в 8:30 на Нагибина по направлению к улице Ленина.По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля. После удара одну из машин развернуло на проезжей части в противоположную сторону движения.На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Информация о возможных пострадавших пока не поступала.