Появились кадры с места смертельной аварии в Ростовской области

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Стали известны фотографии с места серьезного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером 7 июля в Ростовской области.По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля Kia Ceed двигался из Усть-Донецкого района в сторону города Шахты. В какой-то момент мужчина потерял контроль над управлением, съехал на обочину, после чего выехал на полосу встречного движения. Там легковушка сначала столкнулась с КамАЗом, а затем — с грузовым автомобилем Sitrak.В результате аварии погибли два человека — 28-летний водитель легкового автомобиля и 53-летний мужчина. Еще четыре человека получили травмы. В больницу были доставлены трое детей в возрасте одного года, четырех и шести лет, а также водитель Kia Ceed.Опубликованные снимки с места происшествия свидетельствуют о силе удара. Передняя часть легкового автомобиля оказалась практически полностью смята, а кабина одного из грузовиков получила серьезные повреждения, превратившись в груду искореженного металла.