Поджог мог стать причиной пожара на рынке в Шахтах
Причиной пожара на рынке в городе Шахты мог стать поджог. Стало известно о свидетелях ЧП в поселке ХБК. По их словам, рядом с торговой площадкой в момент возгорания находились двое молодых людей.
На месте пожара работают эксперты лаборатории и следователи. Они проверяют все версии случившегося, просматривают записи с видеокамер и пытаются установить все обстоятельства ЧП.
Как сообщалось ранее, крупный пожар на рынке в ХБК произошел около 23 часов 6 июня. Десятки предпринимателей приехали к торговым площадкам в надежде, что пламя не уничтожит их товар и павильоны.
На место направили 34 спасателя на девяти спецмашинах. К полуночи пожару присвоили повышенный ранг сложности из-за плотной застройки. Пламя охватило четыре павильона с овощами и хозтоварами.
Потушить огонь смогли только к утру. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.