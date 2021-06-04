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Поджог мог стать причиной пожара на рынке в Шахтах

Поджог мог стать причиной пожара на рынке в Шахтах
Причиной пожара на рынке в городе Шахты мог стать поджог. Стало известно о свидетелях ЧП в поселке ХБК. По их словам, рядом с торговой площадкой в момент возгорания находились двое молодых людей.

На месте пожара работают эксперты лаборатории и следователи. Они проверяют все версии случившегося, просматривают записи с видеокамер и пытаются установить все обстоятельства ЧП.

Как сообщалось ранее, крупный пожар на рынке в ХБК произошел около 23 часов 6 июня. Десятки предпринимателей приехали к торговым площадкам в надежде, что пламя не уничтожит их товар и павильоны.

На место направили 34 спасателя на девяти спецмашинах. К полуночи пожару присвоили повышенный ранг сложности из-за плотной застройки. Пламя охватило четыре павильона с овощами и хозтоварами.

Потушить огонь смогли только к утру. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

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