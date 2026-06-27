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Подросток попал под колеса иномарки во дворе многоэтажки в Ростове-на-Дону

Подросток попал под колеса иномарки во дворе многоэтажки в Ростове-на-Дону

Подросток попал под колеса иномарки во дворе многоэтажки в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции Ростовской области.

ДТП случилось в полдень на улице Нансена, в районе дома №190/4. По информации ведомства, подросток пересекал проезжую часть двора, когда 30-летний водитель автомобиля «Хендай Акцент», двигаясь задним ходом, выезжал из дворовой территории.

Водитель не заметил несовершеннолетнего пешехода и не успел своевременно отреагировать, применив экстренное торможение.

В результате аварии пострадал несовершеннолетний пешеход. Обстоятельства происшествия выясняются.
Фото: Госавтоинспекция РО
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