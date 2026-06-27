Фото: Госавтоинспекция РО

Подросток попал под колеса иномарки во дворе многоэтажки в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции Ростовской области.ДТП случилось в полдень на улице Нансена, в районе дома №190/4. По информации ведомства, подросток пересекал проезжую часть двора, когда 30-летний водитель автомобиля «Хендай Акцент», двигаясь задним ходом, выезжал из дворовой территории.Водитель не заметил несовершеннолетнего пешехода и не успел своевременно отреагировать, применив экстренное торможение.В результате аварии пострадал несовершеннолетний пешеход. Обстоятельства происшествия выясняются.