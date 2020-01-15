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Подросток на скутере сбил пешехода в Ростовской области

Подросток на скутере сбил пешехода в Ростовской области
Фото для иллюстрации

В Ростовской области подросток на скутере сбил пешехода. ДТП произошло в Волгодонске 17 января около 13:30.

По проспекту Мира ехал 14-летний мальчик на скутере «Сузуки». По предварительным данным, в этот момент по «зебре» шла 64-летняя женщина.

- Несовершеннолетний водитель сбил пешехода, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Молодой человек и женщина были госпитализированы.

Обстоятельства уточняются.

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