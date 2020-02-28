Подозреваемого в смерти человека из Костромской области разыскивают на Дону



В Ростовской области разыскивают подозреваемого, совершившего тяжкое преступление в другом регионе. Следственный отдел возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».



В СУ СКР по Костромской области сообщили, что он может представляться Романом Евгеньевичем Волковым или Романом Романовичем Симоновым. Даты рождения также могут меняться — 10 июля 1964 года или 10 июля 1965-го.



После совершения преступления он сбежал, и до сих пор подозреваемого не нашли. Следователи предполагают, что он мог уехать в другой регион.



Если вы узнаёте мужчину на фото или знаете, где он может находиться, позвоните в полицию по номерам: 8 (494) 239-73-25, 8 (920) 386-06-43 или 02.