Под завалами дома в Ростове нашли еще троих погибших после атаки БПЛА

— Работы по ликвидации последствий продолжаются. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб и спасатели, — сообщил Юрий Слюсарь.

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При разборе завалов многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки БПЛА на Ростов, спасатели обнаружили тела еще трех погибших. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.По его словам, жертвами стали двое взрослых и один ребенок.Ранее сообщали о двух погибших после ночной атаки на Ростов 27 июля. Ими были супруги.Напомним, в ночь на 27 июля силы ПВО уничтожили над Ростовской областью около 50 беспилотников. Под удар попали Ростов и Таганрог, а также Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский районы.В Ростове повреждения получили три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, социальное учреждение, пять автомобилей, кафе и складские помещения. В границах пострадавших домов действует режим чрезвычайной ситуации.