Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Под завалами дома в Ростове нашли еще троих погибших после атаки БПЛА

Под завалами дома в Ростове нашли еще троих погибших после атаки БПЛА
При разборе завалов многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки БПЛА на Ростов, спасатели обнаружили тела еще трех погибших. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, жертвами стали двое взрослых и один ребенок.

— Работы по ликвидации последствий продолжаются. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб и спасатели, — сообщил Юрий Слюсарь.


Ранее сообщали о двух погибших после ночной атаки на Ростов 27 июля. Ими были супруги.

Напомним, в ночь на 27 июля силы ПВО уничтожили над Ростовской областью около 50 беспилотников. Под удар попали Ростов и Таганрог, а также Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский районы.

В Ростове повреждения получили три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, социальное учреждение, пять автомобилей, кафе и складские помещения. В границах пострадавших домов действует режим чрезвычайной ситуации.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика